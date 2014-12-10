собиралась в школу. Девочка вышла в коридор, чтобы помыть руки, включила свет, но лампочка неожиданно взорвалась. Из-за утечки газа дом буквально вспыхнул как спичечный коробок. Камшат тут же побежала в спальню, разбила рукой окно. Сначала перебросила на улицу 11-месячную сестренку, которая в это время только проснулась, а следом - и 5-летнюю. Затем выбралась сама. - Это получилось как-то автоматически. Когда я увидела огонь, испугалась не сколько за себя, столько за младших. Потом уже, когда немного пришла в себя, увидела, что порезала руки. Но ничего, раны уже зажили, - рассказывает Камшат. Поспешность Камшат спасла детей. Буквально через несколько минут, как они перебрались в безопасное место, дом взорвался. Сейчас погорельцы ютятся у односельчан. А девочку-героя обещают наградить.