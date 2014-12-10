По словам родственников, он немой. К тому же у него есть отклонения в умственном развитии. Весной у него умерла мать и его приютила тетя. Живут они в дачном коллективе в районе ГМЗ. По рассказам родных, мужчина никогда далеко не уходил от дома. У него не было друзей. 19 ноября Орынбек как всегда вышел во двор прогуляться. Но так и не вернулся. Родственники почти сразу обратились в полицию. Там объявили БИСБАЕВА в розыск. Но до сих пор о местонахождении актюбинца ничего неизвестно. - Мы уже и к экстрасенсам ходили. Там говорят, что он жив, мол, его где-то удерживают. Он очень добродушный. Наверное, его поманили, а он и ушел за незнакомцами. Надеемся, что все-таки вернется живым и невредимым, - говорит тетя Орынбека