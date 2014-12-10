Предмет был покрыт ржавчиной. Житель поселка Сарыбулак Кобдинского района тут же сообщил об опасной находке в дежурную часть ДВД. На место сразу же выехала оперативно-следственная группа: сотрудники управления по борьбе с экстремизмом и бойцы «Арлана». Но находку они обнаружили не сразу. Поиски продолжились на следующее утро. В итоге после многочасовых прочесываний местности специалисты все-таки нашли опасный предмет. Там же саперы спецназа ДПД «Арлан» путем накладного заряда уничтожили бронебойный заряд длиной 400 мм. А парня, который вовремя сообщил об этом полиции, теперь собираются премировать.