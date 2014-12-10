На чемпионате Европы по паратаэквондо, прошедшем в турецком городе Белек, аксайский спортсмен - 27-летний Малик МУКАШЕВ - стал бронзовым призером.
Фото из личного архива Малика МУКАШЕВА
Примечательно, что под руководством тренера он занимается таэквондо всего лишь несколько месяцев, и уже не только вошел в состав сборной Казахстана по этому виду спорта, но сразу же заявил о себе.
Как рассказывает тренер Ербол МЕРГАЛИЕВ
, парень пришел к нему на занятия в сентябре.
- Он и раньше занимался спортом, то есть физическая подготовка уже была, но технику нужно было ставить. А это было сложно, ведь нужно учитывать, что у Малика задействованы ноги, – говорит он.
Малик лишился обеих рук, будучи подростком: играл с мальчишками на дачах и наступил на лежащий на земле срезанный электропровод. Дело было весной, ноги оказались мокрыми, а провод оголенным…
- В реанимации я пробыл 10 дней. Руки вообще хотели ампутировать до плеч, но удалось сохранить их чуть ниже, - вспоминает парень.
Тогда ему было 13 лет. Поначалу школу пришлось оставить – обучение было индивидуальным, а позже Малик вернулся в свой класс. Учебу он продолжил и дальше - в финансово-экономическом колледже в Уральске, где получил специальность экономиста. Что же касается спорта, то, по словам нашего собеседника, он им увлекался всегда.
- Когда с руками было все в порядке, я занимался борьбой. Был даже чемпионом области. Видимо, это впоследствии и сыграло роль – заинтересовался восточными единоборствами. Сам самостоятельно стал изучать таэквондо. А потом Ербол МЕРГАЛИЕВ предложил мне занятия у него и стал готовить на чемпионат.
Боевое крещение
Повествуя о самом соревновании, Малик отмечает, что было оно очень масштабным: хорошая организация, большое количество участников. Только из России приехала сборная (мужчины и женщины) количеством свыше 20 человек. А вот казахстанская команда состояла всего лишь из четырех спортсменов.
- У нас в стране только начинает развиваться такой вид спорта как паратаэквондо, - так объясняет немногочисленность сборной Ербол МЕРГАЛИЕВ. - И все же даже в таком составе казахстанцы выступили успешно: помимо бронзы, которую завоевал Малик, обладателем серебряной медали стал Нышан УМИРАЛИЕВ из Тараза (чемпион мира 2013 года).
Для аксайского спортсмена чемпионат стал боевым крещением в прямом смысле этого слова. Дело в том, что паратаэквондо подразделяется на несколько категорий, в зависимости от физического состояния спортсмена. Так Малик (поскольку у него нет обеих рук) должен был выступать в категории К-41. Но соперников для него не нашлось и он участвовал в спаринге в категории К-42, к которой относятся однорукие спортсмены.
- Первый раунд я определенно проигрывал со счетом 6:3. Не лучше было и во втором. Был какой-то ступор и растерянность. Спасибо Ерболу, встряхнул меня, дал просто установку, что я смогу и сумею. И в третьем раунде я уже взял реванш, - рассказывает Малик.
К слову, победу он одержал над 37-летним таэкевондистом из Голландии.
Конечно, родные аксайского спортсмена (а это мама и брат) с волнением следили за его выступлением.
- У меня всегда была видеосвязь с родными. И когда я сообщил, что завоевал бронзу, они радовались, наверное, даже больше меня, - говорит Малик.
Поеду на мир
Победа на чемпионате Европы послужила для таэквондиста не просто стимулом, а трамплином для дальнейших выступлений. Сейчас Ербол МЕРГАЛИЕВ готовит его на чемпионат мира, который состоится весной 2015 года в России. И если и там Малик покажет себя, то ему будет открыт прямой путь на Всемирные игры.
- Вообще, таэквондо пока еще не включено в паралимпийские виды спорта, но сейчас как раз стоит об этом вопрос. Сейчас наша задача - как можно больше найти спортсменов среди людей с ограниченными возможностями, в частности, кто увлекается восточными единоборствами. Чем больше будет сборная команда, тем лучше. Малик уже в ее составе. Но нужно усиленно заниматься, поскольку, как показал прошедший чемпионат, преимущество на стороне россиян и азербайджанцев. А на чемпионат мира еще приедут сильнейшие спортсмены из Монголии и Южной Кореи. Так что нам расслабляться нельзя, - считает тренер Малика.
Сам же герой нашего повествования сейчас серьезно настроен на занятия спортом.
- Раньше я думал, что это нужно так, для себя. А теперь мне кажется, я посвящу этому всю свою жизнь, - делится своим сокровенным Малик, - Знаете, мне ведь предлагали работу, точнее уже вызывали в одну организацию в качестве администратора. А здесь как раз тренировки, подготовка к чемпионату… Одним словом, отказался. Но не жалею об этом. Когда-то я хотел стать спортсменом, и моя мечта осуществилась…