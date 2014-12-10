Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первый заместитель Атырауского городского филиала партии «Нур Отан» Канат АЗМУХАНОВ рассказал, что в рамках повышения партийной дисциплины только в городском филиале в этом году из рядов партии исключили 3853 членов, в том числе среди них совершившие коррупционные действия, действия дискредитирующие партию или иные действия, наносящие ущерб интересам партии, а так же несоблюдение устава, программных документов, решений органов партии. По словам АЗМУХАНОВА, на сегодняшний день в партийный акцент ставится не на количество, а на качество. Желающих вступить в партию увеличивается с каждым разом. К этому дню в городском филиале партии имеется 43 первичных партийных организации, 95 партийных групп, в которых состоят 8886 членов партии. - Если говорить об обращении граждан, то с начала текущего года в нашу приемную обратились более 1500 человек, то есть по сравнению с предыдущим годом количество возросло в 3 раза. Посредством современных технологий каждое обращение регистрируется, делается видеофиксация, максимально исключается человеческий фактор. Сегодня каждый гражданин может записаться на прием в общественные приемные областного или городского филиала партии и задать свои вопросы непосредственно руководителю государственных органов. Только с начала года количество личных приемов руководителей госорганов, депутатов наших фракций всех уровней возросло в три раза. Это напрямую отражается на эффективности деятельности общественных приемных, - пояснил Канат АЗМУХАНОВ.