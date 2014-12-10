Сельчанам, пострадавшим от нападения собак на хозяйство, оказали помощь - им привезли около 60 баранов и коз, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ovcy4Однако пострадавшая от нападения собак Раида ИХСАНОВА недовольна оказанной помощью. - Нам привезли 57 овец, - рассказала Раида. - Но лучше бы не давали так. Потому что жалко их, они маленькие. Не прошло и недели, а 7 штук уже сдохли. Вчера двух зарезали, вообще есть невозможно. Мясо сгнило вообще, скорее всего, гангрена у них. Вот из всех привезенных овец, наверное, штук 10 нормальные только. Остальные все больные, зиму они не перенесут. Хозяйка сожалеет, что они взяли этих животных. Также власти привезли восемь козлят, которым нет и месяца. По утверждениям хозяев, зиму они не перенесут. Также, по словам Раиды, городская ветеринарная станция оказала материальную помощь - сначала они выплатили 100 тысяч тенге, затем еще 50 тысяч. Также хозяин жаловался на то, что привезли только баранов и козлов, то есть все животные мужского пола, и теперь с разведением у них будут проблемы. Напомним, 1 ноября в восемь утра на овец в поселке Подстепное напали бродячие собаки. Тогда они перегрызли горло почти 60 овцам. Местные охотники совместно с сотрудниками полиции вели поиски собак. Нападавшие собаки были пойманы, убиты и отвезены в лабораторию на экспертизу для установления бешенства. 5 ноября на хозяйство этих же людей снова напали бродячие собаки, которые загрызли 15 овец и коз. Экспертиза показала, что у одной пойманной собаки было бешенство. ovcy1 ovcy2 ovcy3 ovcy5 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА