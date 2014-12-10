Мы их видим всегда и практически везде. Кто-то смотрит на них с жалостью, кто-то с брезгливостью, а кто-то с тем и другим. Лица без определенного места жительства - бич нашего времени. На сегодняшний день в Уральске насчитывается 372 бомжа, из которых 61 - женщины.
Чтобы узнать, почему люди выбирают себе такую жизнь, корреспонденты "МГ" отправились собирать бомжей вместе с полицейскими. Если летом такие люди могут спать где и как угодно, то с наступлением холодов их временным пристанищем становятся теплотрассы, подвалы и чердаки многоэтажек. Сотрудники приемника-распределителя УВД г.Уральск ежедневно выходят на рейд. С ними то мы и отправились по местам обитания бомжей. В 8 утра из приемника-распределителя УВД Г.Уральск выезжает служебная "Газель" с 4 полицейскими. Места обитания "своего контингента" они точно знают, поэтому уверенно поехали в район магазина "Экспресс", что находится по улице Карбышева.
Во дворах среди картонных коробок находим вход в теплотрассу, прикрытую коробкой. В ней удобно расположившись спали четверо мужчин. Полицейские требуют выйти на улицу, те неохотно, но все же выполняют требования сотрудников.
Первым из теплотрассы выходит мужчина - казах, лет шестидесяти. Сразу говорит, что у него есть при себе удостоверение личности, и показывает его полицейским. На вопрос, зачем же он сюда спустился, отвечает: "Домой не пускают, если пьяным прихожу".
Выбраться из ямы ему помогают полицейские, потому у мужчины не работает одна рука.
Следом за ним из теплотрассы выходят двое мужчин, на вид 40-45 лет, а в действительности 28-30 лет. Разговаривать с журналистами они не хотят, да и лица свои прячут под козырьком бейсболки и воротниками от курток. Кто эти люди и зачем их задерживают, они уже знали, поэтому молча полезли в "Газель".
Последним из теплотрассы выходит, а точнее, его под руки достают полицейские, 48-летний Приходько. Ходит мужчина очень медленно и жалуется на сломанную спину.
- Мы с женой работали на заводе, однажды вечером когда шли с работы, к нам навстречу вышла толпа парней, они приставали к жене, - рассказывает мужчина. - Меня избили. 28 дней я пролежал в реанимации. Жена продала квартиру и дачу, чтобы спасти меня, чтобы вылечить. Сейчас ничего не осталось. Жена работает в крестьянском хозяйстве, там же и живет. Меня с таким здоровьем никто на работу не берет. У нас есть дочь...
Дальше вместе с полицейскими объезжаем все известные точки обитания бомжей. НО день был морозным, и все бомжи рано ушли на "работу", то есть обходить мусорные контейнеры, собирать и сдавать стеклотару. Поэтому, объехав с десяток точек, возвращаемся на базу и во дворах железнодорожного вокзала находим еще двух бомжей - молодого парня и женщину, рывшихся в мусорных контейнерах.
- Я бомжую уже давно, живу в районе вокзала, туда к нам приезжают люди, кормят нас, - рассказал Куандык КАДЫРОВ. - Мне 20 лет, я 1985 года рождения (именно так он считает - прим. автора). Мы переехали в город из Жанибекского района. Здесь снимали квартиру. Сначала умерла мама, потом папа. Мне негде жить. Мое удостоверение у младшего брата, он не отдает.
Куандык, видимо, уже не помнит сколько ему лет, потому что полицейские заявляют ему 29. На вопрос, почему он не работает, Куандык говорит, что работы нет, а брат живет своей семьей и его к себе не пускает.
После того как лиц без определенного места жительства доставляют в приемник-распределитель, полицейские начинают устанавливать их личность, причастность к преступлениям, проверяют в своей базе и ставят на учет. После чего в течение суток передают дела для рассмотрения в административный суд, который дальше постановляет, что с ними делать.
- Если у людей есть при себе документы, мы их не задерживаем, - говорит начальник приемника-распределителя УВД г.Уральск Амангельды УБИШЕВ. - Если личность не установлена, то суд постановляет установить личность, для чего человек 30 дней находится у нас. Если личность устанавливается раньше этого срока, то мы человека сразу отпускаем.
За 11 месяцев 2014 года в приемник-распределитель было доставлено 3143 человека, из которых шестеро оказались преступниками, а пятеро числились без вести пропавшими, и их разыскивали родные.
К слову, уже пять лет в Уральске работает буфет на колесах для лиц без определенного места жительства. Каждое утро, начиная с ноября, волонтеры объезжают 7 точек скопления бомжей, где раздают им горячее второе блюдо, хлеб и чай.
- Мы готовим на 100-120 порций, конечно, столько людей порой не приходят, но мы передаем еду тем, кто не смог прийти, - рассказывает руководитель ОО «Центр семьи «Ак отау» Алтынай ИСКАЛИЕВА. - Мы же кормим не только бомжей, но к нам приходят малоимущие люди, бабушка одна приходит с кастрюлей, мы ей еду накладываем, хлеб даем.
- С 2010 года с поддержки уже бывшего акима города Самиголлы УРАЗОВА бомжам стали уделять внимание, - рассказывает Алтынай ИСКАЛИЕВА. - Позже даже стали разыгрывать тендер. В 2014 году на кормление лиц без определенного места жительства в Уральске было выделено 1 миллион 800 тысяч тенге. С того времени, на мой взгляд, бомжей меньше не становится, и что еще страшнее - число лиц без определенного места жительства растет и пополняется совсем молодыми людьми 18-20 лет и женщинами.
Еда развозится волонтерами рано утром, пока бомжи не разошлись по своим делам. Впрочем, они знают в какое время приезжает "Буфет на колесах" и ждут их. Вот и перед Золотой церковью волонтеров ждали две женщины.
- Наших полицейские забрали недавно, - говорит женщина, которую все называют Зоя.
- Она у нас "бригадир" на этом участке, в курсе всего, что происходит, кто из новеньких появился, кто заболел, а кого забрали, - говорит Алтынай ИСКАЛИЕВА.
Настоящее имя Зои - Зылиха АЙТАЛИЕВА. Ей 54 года. Некогда у нее была квартира, выданная железной дорогой, где она работала путейцем. НО потом сокращение, работы не стало, квартиру забрали, и она осталась на улице.
- Ночую у сына, пока не выгонит, - говорит она.
Попрошайничеством пред церковью Зылиха занимается с 1997 года.
- Ну, кому уже я нужна? - пожимает плечами женщина.
Елене ПАЛАГИНОЙ 41 год. Долгое время она работала сейсмологом в геофизике, но потом потеряла работу, а другую найти так и не смогла.
- Здесь вот попрошайничаем, - говорит Лена.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Ербола АМАНШИНА