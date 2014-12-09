Сегодня, 9 декабря, в правительстве премьер-министру РК Кариму МАСИМОВУ презентован проект нового генерального плана города Уральск до 2030 года. Его утвердило правительство. Фото с сайта uralsk.gov.kz План современного использования территории города, схемы расположения города в системе расселения, улично-дорожной сети и транспорта, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения  представил аким области Нурлан НОГАЕВ, сообщил «Казинформ». Как стало известно, по новому генплану в Уральске в течение ближайших пяти лет появятся три кольцевые дороги и два новых моста. К слову, согласно новому генплану, развитие областного центра ЗКО будет происходить в северо-восточном и юго-западном направлениях. Так, в северо-восточном направлении город будет развиваться между реками Урал и Чаган в сторону Зеленовского района. Основной планировочной осью станет продолжение проспекта Абулхаир хана в северном направлении. Вдоль основной улицы застройка предусмотрена среднеэтажными жилыми домами, а в преобладающей части - малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Второе перспективное направление развития города - юго-западное. Это новые территории в районе поселков Деркул и Зачаганск, которые планируется отдать под индивидуальное жилищное строительство малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Кроме того, новый генеральный план города предполагает снос ветхого, малоценного жилья и перенос за пределы города производств с вредными выбросами.