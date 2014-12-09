Большинство жителей села Березовка, где произошло массовое отравление детей, поддержали обращение в адрес Президента Казахстана и премьер-министра, в котором просят переселить их в безопасное место. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил общественник, консультант Crude Accountability Сергей Соляник. Общественник сам выезжал в село Березовка, лично общался с жителями и узнавал о подробностях случившегося массового отравления детей. "То, что случилось - оказалось последней каплей терпения жителей. Они на протяжении десяти лет просят решить вопрос с переселением, так как очень близко живут к месторождению Карачаганак. (...) Вот под этим обращением стоит подпись 951-го жителя поселка. Всего там проживает 1580 человек. То есть, более половины жителей просят переселить их. В ближайшие дни мы отправил это обращение", - заявил Соляник. Он отметил, что конкретных требований о том, куда их переселить, у жителей поселка нет. По словам общественника, в данном случае правительство может построить новый поселок и переселить людей туда, или, согласно законодательству, предоставить денежную компенсацию индивидуально. "Потому, что этот вопрос касается вынужденного переселения. Ведь не люди пришли к предприятию и начали жить возле него", - сказал общественник. По мнению председателя экологического общества "Зеленое спасение" Сергея Куратова, санитарно-защитная зона, которая отделяет предприятие от поселка, должна быть намного больше имеющихся 5,5 километра. "Ну не будет такого, что газ дойдет до этой границы в 5500 метров и остановится. Почему нельзя сделать радикальный шаг и не выселить этот маленький поселок за 10-20 километров, чтобы там была стопроцентная гарантия того, что люди не пострадают? (...) Установленная санитарно-защитная зона не обеспечивает экологическую безопасность людей от выбросов с месторождения. Более того, с 2011 года жители стали опасаться провалов почвы, которые возникают в поселке и его окрестностях. Люди связывают это с разработкой месторождения", - заявил эколог. Напомним, массовое отравление детей произошло в школе, расположенной в селе Березовка. Более 20 человек один за другим стали падать в обморок. Врачи поставили предварительный диагноз - переутомление. Еще один диагноз, который рассматривали медики, - отравление детей после распыления газового баллончика. Местные жители были уверены в том, что причиной стала экологическая обстановка в регионе, так как село Березовка находится рядом с Карачаганакским месторождением. Позже прокурор области подтвердил, что на месторождении Карачаганак незадолго до того, как произошло массовое отравление детей, было зафиксировано несколько выбросов сероводорода. В компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В" заявили, что передвижная станция экологического мониторинга не обнаружила в Березовке превышения официально установленных предельно-допустимых концентраций вредных веществ. Между тем отравившиеся детей из села Березовка отправляют на восстановление в санатории.