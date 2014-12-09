Иллюстративное фото с сайта engels-me.ruКак объясняют энергетики, рост цены связан с увеличением стоимости покупки и транспортировки электроэнергии. - Действительно, с нового года услуги «ЗапКазРЭК» повышаются с 3,68 до 4,54 тенге за кВт/ч, или на 23,4 %, а также с 1 ноября этого года увеличились услуги АО «KEGOC»: транспортировка - на 49,7%, диспетчеризация - на 35,8%, балансирование - на 38,3%, - поясняет. - С 1 января 2015 года увеличиваются отпускные тарифы от поставщиков (производителей э/э): от Интер РАО (Россия) - на 5%, ЖТЭ - 35,2%, УГТС - 10%, МАЭК - 6%. Поскольку услуги РЭКа по транспортировке электроэнергии занимают треть об общей стоимости нашего тарифа, а затраты на покупку электроэнергии от станций почти две трети, мы также вынуждены просить о повышении отпускной цены. Наша заявка должна быть рассмотрена в течение 30 календарных дней. Таким образом, к концу декабря будет известен новый тариф. Насколько именно он вырастет, пока мы не можем сказать, все зависит от решения департамента КРЕМ и ЗК по ЗКО. Сейчас средняя отпускная цена за электроэнергию в Уральске составляет 11,31 тенге.