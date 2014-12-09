Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dom54236Первая трагедия произошла вчера, 8 декабря, в микрорайоне "Северо-Восток". Как стало известно, рано утром 19-летняя девушка преждевременно родила девочку в квартире, которую затем положила в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна. Труп ребенка нашли под балконом. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что состояние девушки удовлетворительное, однако от других комментариев отказались. Между тем, соседи рассказали, что квартира сдавалась. - Мы, честно говоря, даже квартирантов не видели, так как уходим рано, приходим поздно,- рассказала одна из соседок. - Вчера утром уходили на работу, тогда и видели, что по коридору ходит очень много полицейских. А вечером нам уже рассказали, что два дня назад в квартиру заселились 5 девушек, одна из которых вчера родила дома, а ребенка выбросила. Мы в шоке. Вот со вчерашнего дня девушек не видно. Дверь в квартире также никто не открывает. Между тем, буквально за день до этого из экологического поселения "Ведрух", что находится недалеко от села Мирное Зеленовского района, с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма" был госпитализирован малыш, который 8 декабря скончался. Ребенку было полтора месяца от роду. Его 37-летняя мать дала пояснение, что она уронила ребенка. Еще одна трагедия произошла 4 декабря в поселке Деркул. Там также 19-летняя неработающая мама родила девочку, которую выбросила на пустыре возле дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Начальник следственного управления ДВД ЗКО Магауия КУРМАШЕВ подтвердил информацию. - Сейчас назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая для женщин, - рассказал Магауия КУРМАШЕВ. - Не исключено, что у них был послеродовой синдром. Два ребенка были новорожденные, живорожденные, один - полуторамесячный. По первому факту уголовное дело еще не возбуждено, по второму факту, который произошел в Ведрухе, возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", а по трагедии в поселке Деркул - "Убийство матерью своего новорожденного ребенка". Идет следствие. Фото Медета МЕДРЕСОВА