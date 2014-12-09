В минувшую пятницу, 5 декабря, спасатели нашли заблудившегося человека. Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ОСО ДЧС ЗКО. spasateli- Пятого декабря в 19 часов 45 минут от жительницы города Уральск поступил звонок на телефон единой дежурной диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области. Она сообщила, что ее племянник 1983 года рождения вышел от  родственников в районе 2-ой дачной и по пути в город заблудился, -  рассказала главный спасатель ОСО ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. Уточнив адрес, где гостил мужчина, спасатели выехали в район 2-ой дачной. Прибыв на место, спасатели начали поиски по определенным координатам. Из-за погодных условий спасатели решили запросить помощь руководства отряда, и в поиске задействовали резервное подразделение с двумя кинологическими расчетами. В результате качественного сбора информации и слаженной работы спасателей мужчина нашелся живым и здоровым. Мужчину доставили к родственнице в город. В поисковой работе были задействованы 15 спасателей, 2 кинологических расчета и 3 единицы автотехники.