Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ поручил обеспечить полную реабилитацию детей из Березовки в санаториях. Организатором выступило управление образования ЗКО. Как стало известно, дети из школы села Березовки будут отдыхать в санатории «Акжайык», который расположен в Теректинском районе ЗКО. - Сегодня утром, 10 декабря, санаторий принимает первые 20 человек - это ученики 7-8 классов Березовской средней школы, - рассказал заместитель начальника управления образования ЗКО Нурлан САБЫРОВ. - Вместе с ними также в санатории разместятся учителя-предметники. Это делается для того, чтобы не отрывать детей от учебы. Следующая партия детей поедет 12 декабря, это будет примерно 70-80 человек. Таким образом, планируется, что в санатории отдохнут все 170 учащихся Березовской СОШ. Главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения ЗКО Гульмира САКУОВА рассказала, что с 28 ноября и по сей день в селе Березовка к медикам обратились 91 человек с различными заболеваниями - такими как ОРВИ, бронхит и так далее. -  На стационарном лечении у нас находится трое детей, двое из которых в областной детской больнице, один - в центральной районной больнице, - сообщила Гульмира САКУОВА. - Состояние у всех стабильное, дети имеют фоновые заболевания, идут на поправку. На месте также приступает к работе специальная группа из областного центра, в которую также вошли психолог и педиатр. Для выявления зараженности организма вредными химическими веществами у обратившихся людей взяты образцы крови, мочи, волос и по ним назначена судебная химико-токсикологическая экспертиза в городе Астане, а также судебно-медицинские экспертизы. Для назначения судебно-экологической экспертизы специалистами в радиусе 50 км от «факелов» в селе Березовка, водоемах и других местах отобраны образцы почвы земли, воды, срезы с деревьев и соскобы с наружных стен зданий. Следствием рассматривается несколько версии по произошедшему событию в селе Березовка. - Жители Березовки уверены, что это воздействие Карачаганака, однако комиссия еще не закончила свою работу, и окончательные выводы делать еще рано. По ее результатам мы сообщим дополнительно, что это было на самом деле, и что должны мы делать в будущем, чтобы предотвратить подобные ЧП, - отметили в пресс-службе акима области. Напомним, 25 детей и 4 взрослых 28 ноября обратились в Бурлинскую ЦРБ. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. По данному факту возбуждено уголовное дело, создан оперативный штаб, который возглавил аким Бурлинского района Марат ТУСУПКАЛИЕВ. Также создана областная комиссия под руководством заместителя акима области Армана УТЕГУЛОВА. Также для полного исследования дела в область прибыли следователи из Астаны и спецпрокуроры.