Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. hakalo2Сегодня, 8 декабря, судья Найля ДЖУНУСОВА приговорила Алину ХАКАЛО к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. А также постановила взыскать в пользу потерпевших 788 млн тенге. Срок наказания исчислять с 4 марта 2014 года. По словам судьи, при отбытии половины срока наказания при хорошем поведении у Алины ХАКАЛО есть шанс получить условно-досрочное освобождение. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Напомним, директор ТОО "Акела" Алина ХАКАЛО была задержана уральскими полицейскими 4 марта, а 7 марта суд санкционировал арест сроком на 2 месяца. По версии следствия, Алина ХАКАЛО, представляясь оператором международной компании «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan» по финансовой безвозмездной поддержке среднего и малого бизнеса, путем выдачи денежного гранта в Казахстане в 2009 году создала ТОО «AKELLA». 30 сентября 2013 года она заключила грантовое соглашение с директором ТОО «Сауда-Инвест» Андреем БАРАБАШЕМ, по условиям которого было формирование грантового фонда. Далее директор «Сауда-Инвест» переводит на счет ТОО «AKELLA» 150 млн тенге, в последующем ХАКАЛО перечислила на счет ТОО «Сауда-Инвест» 3 млн тенге, а остальные деньги обналичила, отправляя на счета других фирм. 4 декабря Алина ХАКАЛО заключает грантовое соглашение с ректором ЗКАТУ им. Жангир хана Казыбаем БОЗЫМОВЫМ. В результате вузу причинен ущерб  на сумму 235 млн 855 тысяч тенге. По такой же схеме соглашение было заключено с директором ТОО «Конденсат Холдинг Ltd» на сумму 408 млн тенге, директором ИП «Акашаева А.М» на сумму 27 млн тенге, с директором ИП «Дуйсенбаева А.А.» на сумму 25 млн 800 тысяч тенге, директором ТОО «Д.М.+Профит» - 30 млн тенге, ОО «Центр поддержки женщин г. Актобе» Дюсеновой А.Е. - на 40 миллионов тенге, на 22,5 млн тенге с ИП «Сариева». Всего в результате мошеннических действий ХАКАЛО предпринимателям ЗКО нанесен ущерб на сумму 900 млн тенге. Первое заявление поступило от директора ТОО «Сауда-Инвест» 27 января, все остальные заявления поступали в течение февраля. hakalo3hakalo1hakalo4 hakalo5 hakalo6 hakalo7Фото Медета МЕДРЕСОВА