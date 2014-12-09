ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество РЖД) с 14 декабря отменяет поезда на Украину, в Казахстан, Азербайджан и Таджикистан. Об этом в понедельник заявил представитель ФПК, передает РБК. Это не означает прекращения железнодорожного сообщения: в Россию продолжат ходить украинские, казахстанские и другие поезда. Иллюстративное фото с сайта polit.pro Иллюстративное фото с сайта polit.pro "Решение об отмене поездов принято в рамках корректировки графика движения на 2014-2015 годы и связано с низкой рентабельностью перевозок по этим маршрутам", - сказал представитель "Российских железных дорог". По его словам, решение об отмене поездов принято минимум на год. При этом собеседник агентства подчеркнул, что "нитка графика остается" и "при необходимости поезд может быть назначен". Представитель РЖД уточнил, что решение об отмене поездов не коснулось перевозок в сообщении с Беларусью, Узбекистаном, Молдавией и Абхазией. Речь идет о пяти поездах международного сообщения, пояснил РИА Новости представитель "Российских железных дорог": Москва-Брест, Москва-Кишинев, Томск-Лениногорск, Челябинск-Ташкент, Оренбург-Ташкент.