4-5 декабря в Оренбурге состоялся международный экономический форум «Оренбуржье-2014», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». stend На форум от ЗКО отправились представители акимата ЗКО, АО «Технопарк «Алгоритм», АО "НК «СПК «Орал», а также предприниматели области. Именно тогда представители СПК «Орал» при поддержке руководства области установили и запустили интерактивный стенд в одном из самых крупных торговых центров Оренбурга «Армада». — Это один из самых оживленных торговых центров Оренбурга, поэтому было решено установить интерактивный стенд именно там, — рассказал заместитель директора управления предпринимательства и промышленности по ЗКО Миржан САТКАНОВ. — Этот стенд посвящен «ЭКСПО-2017». В нем можно найти любую интересующую информацию по предстоящей международной выставке, которая пройдет в Астане в 2017 году, о целях, задачах, участниках, инвестиционном потенциале Казахстана и ЗКО, и мы уверены, что это позволит увеличить количество посетителей и участников выставки. Мы хотим, чтобы о предстоящей выставке узнало как можно больше людей, чтобы туристы знали, какие гостиницы, комплексы есть у нас, чтобы бизнесмены нашли там нужную для себя информацию — предприятия, организации, продукцию. Интерактивный стенд будет постоянно обновляться. По словам замдиректора управления, такие стенды планируется установиться в каждом городе России, граничащем с ЗКО.