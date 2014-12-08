Инцидент произошел в СОШ №31 г. Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на мать избитого школьника.
В редакцию "МГ" обратилась обеспокоенная родительница Ирина КАШИРСКАЯ
. Она рассказала, что ее сын Павел КАШИРСКИЙ
учится в восьмом классе 31 школы. 28 ноября его избил одноклассник Влад ШЕПЕЛЕВ
прямо в школе. По словам мамы, все бы ничего, но вот классный руководитель все это видела, и даже не потрудилась разнять драку.
- Я была на работе, когда сын пришел ко мне, - рассказывает Ирина. - У него была разбита губа, брюки порваны. 28-го мы поехали в травмпункт. Ему поставили диагноз - контузия придатков глаза и гематома века. После травмпункта мы пошли в полицию, и я написала заявление на мальчика, который избил моего сына.
Этим же вечером, по словам Ирины, она послала сына в магазин неподалеку, и он вернулся домой не один, а с Владом.
- Этот мальчик говорит, да, мы подрались с Пашей, - продолжает Ирина. - Только вы не ругайтесь, меня об этом попросила классный руководитель Паши.
Со слов Ирины, Влад сказал, что учитель Паши обещала повысить ему четвертные оценки, и из-за этого Влад побил ее сына.
На следующий день женщина пошла в УВД г. Уральска и написала заявление с просьбой принять меры по отношению к учителю. Далее они с мужем пошли в школу. Разговор состоялся в присутствии директора, двух завучей, учителей и классного руководителя ее сына Гульнары Кадыргалиевны. Завуч вызвала в учительскую Павла, он в тот момент был на уроке.
- Завуч спросила у сына: "Павел, а ты какое-то давление ощущаешь со стороны учителя?", - рассказывает мать восьмиклассника. - На что он ответил, что да, учительница попросила весь класс со мной не дружить. Все в классе об этом могут сказать - и мальчики, и девочки. Она говорит, ну,. сбегай, приведи еще двоих мальчиков. Он привел двоих одноклассников. Я при всех спросила этих мальчиков: "Ребята, Гульнара Кадыргалиевна просила вас не дружить с Пашей?". Они в два голоса ответили: да, просила.
На следующий день матери позвонила инспектор по делам несовершеннолетних и попросила прийти, чтобы разобрать дело по учителю.
- Я пришла, - рассказывает Ирина. - Получилось так, что туда же пришел Влад вместе со своим папой. И он подтвердил, что Гульнара Кадыргалиевна просила его избить моего сына. Но в руках учителя были уже заявления от родителей тех мальчиков, что говорили, как классный руководитель просила не дружить с ее сыном. В этих заявлениях написано, что родители отрицают этот факт. Администрация школы все это дело "приглушила".
Также Ирина рассказала, что отец ШЕПЕЛЕВА тут же ушел, так как ему нужно было срочно уехать, Влада попросили выйти в коридор. Во время всего разговора он стоял в коридоре, и туда постоянно выходили то учитель, то завуч. Через полчаса Влад вошел в учительскую и начал отрицать все сказанное ранее.
Ирина также сообщила, что завуч школы в личном разговоре с ней просила не развивать эту проблему дальше, пообещав убрать с классного руководства Гульнару Кадыргалиевну.
К слову, сама Ирина является председателем родительского комитета. По ее словам, ее сын тоже не "ангел", он как и все мальчишки.
Возмущает мать больше всего отношение классного руководителя к ее сыну.
- Был такой факт в прошлом году, что классный руководитель ударила моего сына по лицу, - говорит Ирина. - Но я сказала ему, что он сам виноват, наверное, плохо вел себя. Затем она же пришла к ним домой с каким-то полицейским и стала говорить о том, что мой сын якобы убил 9 кошек. Я стала говорить, что не поверю этому, потому что он любит животных, у нас самих в доме живут кот, собака и крыса. Где это заявление, что мой ребенок что-то натворил? Все это не доказано.
Кстати, Ирина рассказала, что вечером к ней в магазин пришли те двое одноклассников, родители которых написали заявление, и рассказали ей, что к ним домой звонила их классный руководитель и просила родителей под диктовку написать заявления. А они не отрицают, что учитель просила их не дружить с Пашей.
В администрации школы №31 в субботу, 6 декабря, отказались прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что директора нет на месте.
