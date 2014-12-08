Младший сын Тарбии-апа Самат жил с ней в Алге. Первая жена, не выдержав характера сына, ушла от него, оставив троих детей. Самат остался без работы, и женщина уже далеко в немолодом возрасте с 1995 года тянула его и внуков. В 2001-м сын в поисках лучшей жизни переехал в Актобе. Вслед за ним перебралась и Тарбия-апа. Продав дом и хозяйство, она купила в городе трехкомнатную квартиру. К ней и пришел жить ее сын, когда у него не сложилась жизнь с очередной женщиной. Работу он себе найти не смог. Жил на иждивении матери, которая к тому же продолжала воспитывать его детей, оплачивала их обучение. "В 2003 году сын стал говорить мне: "Мама, я хочу бизнесом заняться, хочу кредит в банке взять", – рассказывает Тарбия-апа. – Для этого просил меня переписать на него мою квартиру. Я дарственную и оформила. Он говорил: "Как раскрутимся, то четырехкомнатную квартиру сможем купить"". Но бизнес не заладился, сына Тарбии-апа подвела любовь к азартным играм.Банк арестовал заложенную квартиру. Об этом мать узнала, когда сотрудники банка пришли и сказали, что ей надо выселяться. Расстроенная женщина, чтобы не остаться на улице с двумя несовершеннолетними внуками, взялась сама гасить кредит своего сына. Пенсия и то, что она выручала, продавая возле магазина сигареты и другую мелочевку, уходили на оплату кредита. Несмотря на это, ей удалось выучить внуков, дать им хорошее образование, причем отец своим детям в этом не помогал. Пока Тарбия-апа оплачивала кредит, поведение ее сына изменилось. Он стал спокойнее. Но как только мать погасила кредит, по ее словам, начался настоящий ад. Несмотря на то что квартиру сын оформил на себя, договоры по оплате коммунальных услуг он оставил на фамилии матери. И ей приходилось оплачивать все счета, так как сын не работал. Характер Самата менялся, становился все хуже, он стал поднимать руку на мать, в пьяном виде выгонял ее и детей на улицу. "Частенько я с внуками проводила время на улице, ждала, когда сын протрезвеет и мы сможем вернуться домой", – рассказывает Тарбия-апа. Не выдержав, первой из дома на съемную квартиру ушла старшая внучка, потом – вторая. После того как Самат избил сына, тот тоже ушел жить на квартиру. Внуки приходили, чтобы ухаживать за бабушкой, но каждый раз отец устраивал им скандал. Спокойно на это Тарбия-апа смотреть не могла, сердце ее разрывалось, но усмирить сына она была не в состоянии. Он становился агрессивным, стал поднимать на нее руку. Несколько раз его за это закрывали в адмприемник, поставили на спецучет по домашнему насилию. Но сын не унимался и каждый раз вымаливал прощение у матери. Она его прощала и жалела. А когда в ее квартиру стали приходить незнакомые люди и от них она услышала разговоры о продаже квартиры, Тарбия-апа забеспокоилась. Как оказалось, сын, который по дарственной был полным хозяином, выписал из жилья мать и собирался продать квартиру. Разговоры с Саматом ничего не дали. Вскоре он подал иск в суд о выселении матери из квартиры без предоставления ей другого жилья. "Родственники предлагали ему деньги, чтобы купил себе квартиру, ушел самостоятельно жить и оставил меня в покое", – вытирая слезы, рассказывает женщина. Но Самат и слышать ничего не хотел. Тарбия-апа подала в суд на сына, чтобы отменить дарственную. Там ей пришлось снова рассказывать про тот ад, который она пережила. Суд тянулся долго. Каждый поход туда был испытанием. На прошлой неделе мать выиграла суд против сына. Теперь она снова стала хозяйкой своей квартиры.