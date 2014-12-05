Об этом корреспондентам портала "Мой ГОРОД" рассказала главный инспектор аппарата акима города Гульнур МУРЗАКАЕВА.   deti2Вчера, 4 декабря, сотрудники опеки, сотрудники ювенальной полиции и участковый инспектор забрали детей у Насти ЕРЕМИНОЙ. - Двоих детей - 6-летнюю Альбину и 3-летнюю Карину поместили в центр временной адаптации для несовершеннолетних, а младшую - полуторагодовалую Камиллу - в детскую больницу г. Уральска, - рассказала Гульнур МУРЗАКАЕВА. По словам инспектора, Альбина будет посещать СОШ №17. 3 декабря корреспонденты "МГ" побывали на даче, где проживала Настя ЕРЕМИНА с детьми, после того как была выселена из кризисного центра. Сама Настя не вышла разговаривать с журналистами. Вместо нее вышла ее мать Марина, которая была не совсем трезвая. Она пояснила, что ее дочь не выйдет по той простой причине, что она не в состоянии этого сделать. - Вчера она (Настя с детьми - прим. автора) ко мне пришла, - рассказала мать Насти Марина. - Она здесь не будет жить, я ее выгоню, зачем она мне нужна. На вопрос, что будет с детьми, бабушка ответила, что не знает, но ей они не нужны. Также Марина сказала, что лучше пусть детей заберут в детский дом, так как Насте они "не нужны". Напомним, семья в лесу была обнаружена 10 октября в районе Второго дачного коллектива. После того как о семье с маленькими детьми написали журналисты, на место поехали все социальные службы города. Настя с детьми была госпитализирована в детскую больницу, чтобы пройти обследование, а отца Репека АБСИМЕТОВА забрала полиция для установления личности, поскольку у него не было паспорта. Настя с детьми пробыла в кризисном центре полтора  месяца. За это время старшую дочь Альбину власти устроили в СОШ №21, куда она пошла в первый класс. Однако из кризисного центра семью выселили за то, что Настя пришла туда в нетрезвом состоянии. deti   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА