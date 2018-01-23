Регламент работы свадебного салона «Бахыт» — с 9.00 до 19.00, выходной день — понедельник. Адрес салона «Бахыт»: г.Атырау, пр.Азаттык, 36. Тел.: 8 775 297 88 18, 8 775 553 55 44 ins.@svadebnyi_salon_bahyt

Теперь невестам нефтяной столицы нет смысла заказывать свадебные наряды в других городах. В Атырау открылся свадебный салон «Бахыт», где представлено порядка 200 эксклюзивных дизайнерских нарядов. В дополнении к платьям здесь можно подобрать и аксессуары как для невесты, так и для ее подружки. До настоящего времени в Атырау существовала проблема отсутствия салонов с национальными праздничными нарядами. Именно поэтому владельцы свадебного салона «Бахыт» решили сделать основной акцент на платьях для Қыз ұзату, которые по индивидуальным эскизам шьет известный казахстанскийВ свадебном салоне «Бахыт» представлена линейка из 110 национальных нарядов. А для тех, кто решил провести свадьбу в европейском стиле, здесь имеется большой выбор платьев от украинского. В Атырау наряды для невест доставляются прямиком со швейной фабрики города Киев. Стоимость платьев в свадебном салоне «Бахыт» начинается от 250 тысяч, прокат нарядов — от 100 тысяч. Скидки предусмотрены для клиентов при покупке или аренде сразу двух платьев — на Қыз ұзату и свадьбу, а при аренде двух ресторанов «Император» и «Алтын Шатыр» на свадьбу жениха или невесты, прокат платьев бесплатный. Кроме того, в свадебном салоне «Бахыт» открыт прокат театральных и карнавальных нарядов на различные праздники и торжества — национальные костюмы для народных танцев, на Наурыз, театральные постановки.На правах рекламы.