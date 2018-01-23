В свадебном салоне «Бахыт» большой выбор казахских национальных платьев для церемонии «Қыз ұзату». Теперь невестам нефтяной столицы нет смысла заказывать свадебные наряды в других городах. В Атырау открылся свадебный салон «Бахыт», где представлено порядка 200 эксклюзивных дизайнерских нарядов. В дополнении к платьям здесь можно подобрать и аксессуары как для невесты, так и для ее подружки. До настоящего времени в Атырау существовала проблема отсутствия салонов с национальными праздничными нарядами. Именно поэтому владельцы свадебного салона «Бахыт» решили сделать основной акцент на платьях для Қыз ұзату, которые по индивидуальным эскизам шьет известный казахстанский дизайнер Асель Зауырбекова. В свадебном салоне «Бахыт» представлена линейка из 110 национальных нарядов. А для тех, кто решил провести свадьбу в европейском стиле, здесь имеется большой выбор платьев от украинского дизайнера Марины НОСОВОЙ. В Атырау наряды для невест доставляются прямиком со швейной фабрики города Киев. Стоимость платьев в свадебном салоне «Бахыт» начинается от 250 тысяч, прокат нарядов — от 100 тысяч. Скидки предусмотрены для клиентов при покупке или аренде сразу двух платьев — на Қыз ұзату и свадьбу, а при аренде двух ресторанов «Император» и «Алтын Шатыр» на свадьбу жениха или невесты, прокат платьев бесплатный. Кроме того, в свадебном салоне «Бахыт» открыт прокат театральных и карнавальных нарядов на различные праздники и торжества — национальные костюмы для народных танцев, на Наурыз, театральные постановки.
Регламент работы свадебного салона «Бахыт» — с 9.00 до 19.00, выходной день — понедельник. Адрес салона «Бахыт»: г.Атырау, пр.Азаттык, 36. Тел.: 8 775 297 88 18, 8 775 553 55 44 ins.@svadebnyi_salon_bahyt
На правах рекламы.