– До конца года планируем сдать около 20 детских площадок. А на остальной части участка ремонт продолжится до первой половины следующего года. Работы выполняет подрядчик «Жайык-Сити», - сообщили в городском акимате.

Фото со страницы акимата Атырау в Instagram По информации пресс-службы акима Атырау, в городе числятся 48 полуразрушенных небольших футбольных полей. Из-за отсутствия длительного обслуживания, а также интенсивной эксплуатации и вандализма они пришли в негодность. Сейчас ремонтируют 35 детских футбольных полей. Планируется замена ограждений и искусственных газонных покрытий, установка урн для мусора и сидений для зрителей.Власти тем временем обратились к молодёжи Атырау с просьбой содержать в чистоте детские и спортивные площадки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.