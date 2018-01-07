Сильный ветер на территории региона будет дуть с понедельника по среду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта pagoda.ru Об ухудшении погоды синоптики предупредили жителей Атырауской области при помощи СМС-сообщений. - С 8 по 10 января в Атырауской ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, - говорится в распространенном сообщении. Камилла МАЛИК  