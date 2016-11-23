Алтын КЕНЖЕБАЕВАЖительница сельского округа Балыкшы в пригороде Атырау, 80-летняя пенсионерка Алтын КЕНЖЕБАЕВА пострадала от проливных дождей в апреле этого года. Природная стихия очень сильно повредила дом старой постройки, вода залила целый двор и само жилище почти по колено. Сегодня радости пожилой женщины нет предела. Алтын апа получила компенсацию в размере 3 миллионов тенге из местного бюджета. На эти средства дети сообща начали строительство нового дома в этом же дворе. Залили фундамент, подняли стены и крышу.На компенсацию семья Кенжебаевых строит новый дом В старом затопленном жилище вместе с детьми и внуками сегодня проживают в общей сложности 10 человек. Все ждут с нетерпением новоселья. По словам пенсионерки, выплат они даже не ожидали, потому как после прошлых потопов ее семье приходилось выкручиваться самим на свои средства. - В апреле этого года были сильные дожди, нас очень сильно затопило. После чего мы собрались с соседями и написали заявление в городской акимат, чтобы нам помогли решить проблему. К нам приходила несколько раз комиссия с городского собеза, проводила оценку ущерба, и через некоторое время мы получили свои деньги. В газете прочитала, аким области сказал, что пострадавшие от стихии люди не должны сидеть без крыши. Как достроим дом, обязательно позовем акима на новоселье, - делится Алтын КЕНЖЕБАЕВА .Землянка Алтын КЕНЖЕБАЕВА была затоплена по окна Компенсации от государства получила и инвалид третьей группы Карлыгаш КОСАЙДАРОВА. 200 тысяч тенге женщина направила на ремонт своего дома - заменила половое покрытие, постелила линолеум, сделала утепление. Теперь в доме сухо, чисто и уютно. У пострадавшей даже сохранилось видео, на котором все члены ее семьи занимаются ликвидацией потопа. xel6PaWCowY - Мне даже вспомнить страшно, что творилось в те дни. Мы выгребали воду всем, чем только было можно - и ведрами, и тазиками, и кастрюлями. Приезжали септики и 5 раз выкачивали воду, но все равно вода продолжала пребывать. В доме было невозможно находиться, ходили в резиновых сапогах, ночевали у родственников, кто-то снимал квартиру. Очень благодарны за такую помощь, - рассказывает Карлыгаш КОСАЙДАРОВА. По данным городского отдела координации занятости и социальных программ, в текущем году поступило 1125 заявлений от горожан, пострадавших от продолжительных весенних ливней. По решению комиссии из местного бюджета в качестве компенсаций было выделено 1,5 миллиарда тенге. На сегодняшний день 458 местных жителей получили средства на строительство жилых домов, 77 пострадавших получили деньги на завершение строительства жилых домов, которые, согласно заключения комиссии, признаны аварийными. 123 жильцам компенсировали средства на капитальный ремонт и восстановительные работы.