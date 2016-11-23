На несколько дней в Арабские Эмираты приехали более четырёх тысяч человек. Их интересовал не сколько отдых, сколько состязания. Юные представители из 57 стран мира в возрасте от 7 до 14 лет должны были выявить лучших математиков планеты. Казахстан на всемирную олимпиаду по арифметике делегировал 68 человек. Алине Алиевой в этом году исполнилось семь лет. В пять девочка уже могла читать и писать. Вот уже два года она изучает ментальную арифметику, причём, довольно-таки успешно. Сейчас Алина знает назубок таблицу умножения – в уме может умножать и делить двухзначные числа. - Когда летела в Дубае, то рассчитывала на второе место. О главной награде не думала, конкуренция высокая, - призналась Алина. За восемь минут конкурсантам предстояло решить двести примеров, актюбинская второклассница справилась почти со всеми – 179 заданий она решила без ошибок. О том, что наша участница завоевала первое место, стало известно ближе к полуночи. В это время суток никто из родных и преподавателей не спал, за малышку волновались и переживали. – Алина – очень талантливая девочка, у которой большое будущее. Потенциал роста есть, будем улучшать систему решения задач, чтобы завоевать Гран-при в следующие годы, – рассказывает директор школы ментальной арифметики в Актобе Айнур Берденова.