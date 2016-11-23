В ночь на 22 ноября в РОВД Курмангазинского района позвонил неизвестный мужчина и сообщил о пожаре дома по ул. Нажимеденова в селе Ганюшкино. Как рассказали в пресс-службе областного ДВД, мужчину вовремя удалось спасти благодаря оперативным и слаженным действиям оперативников РОВД. - Оперативный дежурный отдела капитан полиции М.Нажимов срочно отправил по названному адресу ближайшие патрульные наряды. Первым на место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной полиции МПС РОВД «Арлан-3» в составе старшего сержанта Серика Султанова, младшего сержанта Абылая Алиева и сержанта Аката Гилажева, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Полицейские взломали входную дверь дома и из комнаты, где находился очаг пожара, вынесли мужчину без сознания. Затем, не дожидаясь скорой медицинской помощи, пострадавшего отвезли в центральную районную больницу. Пострадавшим оказался 35-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина проживал в доме один. Спасенный получил отравление угарным газом, а причины пожара выясняются дознавателями.