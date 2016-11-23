В поселке Жетыбай Каракиянского района 21 ноября 34-летний отец задушил своего 7-летнего сына. Когда обнаружили ребенка, он был еще жив, но скончался в машине скорой помощи по пути в Мангистаускую областную больницу. Как сообщает пресс-служба ДВД Мангистауской области, по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). - Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, - пояснили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. В правоохранительном ведомстве отказались озвучивать подробности произошедшего из-за того, что до конца еще не установлено, оставался мужчина наедине с сыном либо в доме был еще кто-то. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.