Сегодня, 23 ноября, на заседании коллегии прокуратуры Западно-Казахстанской области говорили о защите прав и интересов детей-сирот. - На сегодняшний день анализ показал, что около 2,5 тыс детей-сирот нуждаются в жилье. Без родительского попечения осталось около одной тысячи детей. Лишены родительских прав более 200 мам и пап, 115 детей брошены, 16 - без вести пропавшие, 46 находятся в местах лишения свободы, 63 ребенка числится в розыске, - рассказал прокурор ЗКО Сапарбек НУРПЕИСОВ. По словам старшего помощника прокурора ЗКО Алмагуль ИСМАГУЛОВОЙ, существует проблема трудоустройства воспитанников детских домов. За последние три года трудоустроено 13 выпускников детских домов. - По различным причинам погибло 7 детей-сирот. Половому насилию подверглись 5 детей. Выявлены факты занятия детей-сирот проституцией. Более 300 детей не получают алиментов от своих родителей, - продолжает Алмагуль ИСМАГУЛОВА.Для того, чтобы решить проблемы в отношении детей-сирот, общественное объединение «Союз выпускников детских домов» выдвинуло предложение, о том, чтобы выпускники коррекционных школ смогли получать сертификаты о профессиональном образовании для дальнейшего трудоустройства. - Необходимо вернуть статус матери-одиночки, - такое предложение выдвинула координатор «Дома мамы» Надия ЛИСИЦЫНА По ее мнению это нужно, чтобы сократить количество матерей, отдающие своих детей в детские дома. Также свое предложение озвучила депутат маслихата Ляна ТУРСЫНОВА. - Хотелось бы предложить разработать комплекс мер по трудовому воспитанию. Труд еще никого не портил. А нашу молодежь надо как-то адаптировать к самостоятельной жизни, - сказала Ляна ТУРСЫНОВА. Между тем, с предложением выступила руководитель отдела образования города Уральска Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. - Защита прав детей-сирот - самый наболевший и самый сложный вопрос в нашей области. В отделе образования всего четыре специалиста органов опеки и попечительства, которые физически не справляются с такой нагрузкой, - рассказывает Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. – Также наши специалисты сталкиваются с огромной долей риска безопасности сотрудников. Ведь они идут в те семьи, где взрослые ведут асоциальный образ жизни. Нужно отдельно придать социальный статус органам опеки и попечительства и отделить их от отдела образования, как в развитых странах. К слову, Жанслу ТУРЕМУРАТОВА пояснила, что при городском отделе образования разрабатывается программа «Содействие в защите прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, органами опеки и попечительства НПО, советом общественности и депутатского корпуса».Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА