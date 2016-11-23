КромеФото из архива "МГ" - Прошу суд признать всех подсудимых виновными и назначить наказание ЗЕЙНУЛЛИНУ и БАКТЫГЕРЕЕВУ по шесть лет лишения свободы, а ШАЙМАРДАНОВУ четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с конфискацией имущества, - сообщил прокурор ЖУБАНОВ. Стоит отметить, что имущество, которое по словам потерпевших принадлежит ЗЕЙНУЛЛИНУ, оформлено на его родственников и адвокат подсудимого ходатайствует о снятии ареста с квартиры, автомобиля и СТО. Сторона обвинения также не против удовлетворения ходатайства в части снятия ареста с квартиры и станции техобслуживания, однако представитель потерпевших ОРЫНБЕКОВА уверена, что все это было приобретено на деньги, которые ЗЕЙНУЛЛИН забирал у девушек, занимающихся проституцией под его контролем. По словам Айгуль ОРЫНБЕКОВОЙ, она категорически не согласна с тем, что подсудимым убрали статью о преступной группировке и не приняли во внимание еще несколько уголовных правонарушений. - По каким причинам следствие не приняло во внимание то, что одну из девушек, Эльвиру, ЗЕЙНУЛЛИН купил у некого Валихана за 400 тысяч тенге, которые в последующем ей пришлось отработать. Также он купил Юлию за 25 тысяч тенге. Это считается торговлей людьми. Кроме того, был случай, когда к БАКТЫГЕРЕЕВУ обратилась несовершеннолетняя девушка, которая была беременна. Тогда Азамат БАКТЫГЕРЕЕВ дал девочке таблетку, от которой у нее случился выкидыш и она попала в больницу, - пояснила ОРЫНБЕКОВА. - Позже БАКТЫГЕРЕЕВ нашел ее и заставил отрабатывать долг за лекарства. В этом случае следствие также не рассмотрело факт кражи и незаконного изъятия документов, в связи с этим прошу вынести по данным статьям частное постановление. Также представитель потерпевших рассказала, что подсудимые неоднократно избивали и угрожали девушкам, когда те отказывались оказывать интим-услуги. - Факты избиения были и в том случае, когда потерпевшие заявляли о своих правах и перечили ЗЕЙНУЛЛИНУ. В таких случаях подсудимый вывозил девушек на так называемый субботник. Суть такого субботника заключалась в том, что одну девушку привозили в закрытую квартиру, где отдыхали несколько мужчин, и та должна была обслуживать их в извращенной форме против своей воли, в противном случае ЗЕЙНУЛЛИН бил их и даже обещал вырвать печень, - отметила ОРЫНБЕКОВА. Отмечается также, что когда кто-то из девушек пытался сбежать, их находили, избивали и возвращали обратно. В день ЗЕЙНУЛЛИН давал девушкам всего две тысячи тенге, на которые просто невозможно прожить. Он поручал БАКТЫГЕРЕЕВУ одевать их, водил к косметологу, парикмахеру и даже сам делал им уколы, когда те болели. - Неважно каким путем зарабатывали девушки деньги, но их заработок составлял от 600 до 1,4 млн тенге в месяц, которые забирал ЗЕЙНУЛЛИН. Все потерпевшие имеют детей, к которым подсудимый не отпускал их. Девушки пошли заниматься проституцией не от того, что им захотелось, у всех свои проблемы и начинаются они все из неблагополучных семей, где девушки росли. Поэтому я прошу наказать подсудимых по всей строгости закона, - заключила представитель потерпевших.