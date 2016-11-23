Дороги. Возглавил рейтинг самых актуальных проблем города Атырау вопрос о прокладке и асфальтировании дорог как в городе, так и пригородных районах. По мнению подавляющего числа опрошенных, во время проливных дождей грязь затрудняет движение автотранспорта, создает препятствия школьникам, которые зачастую в школу ходят пешком. Кроме того, прокладка дорог - еще один шаг к новому эстетическому облику города.

ПДД. Люди возмущены полным отсутствием порядка и контроля на дорогах, а также грубыми нарушениями ПДД:

Автобусы. На третьей строчке рейтинга расположился вопрос нехватки пассажирского транспорта как в городе, так и в пригороде. Многие жалуются, что автобусы в пригороде ходят очень редко. Жители в мороз вынуждены простаивать на остановках от 30 минут до 1 часа. Ежедневная поездка на такси бьет по карману человеку со средним достатком.

Соцподдержка. В Атырау живет очень много неравнодушных людей. Благотворительные акции в нефтяной столице организуются и проводятся волонтерами практически каждую неделю. Но социальной помощи, по мнению атыраучан, много никогда не бывает:

Благоустройство города. На пятой строчке расположились вопросы озеленения и благоустройства города, а также установка ливнево-дренажной системы повсеместно. Проблемы являются актуальными на протяжении многих лет. В городе действительно очень мало зеленых насаждений. А во время проливных дождей жители Атырау страдают из-за глубоких луж и грязи.

Дороги и непролазная грязь в непогоду - главные проблемы Атырау. Фото из архива "МГ"Участникам сообщества предложили ответить на вопрос: "Представьте, Вы стали акимом нашего любимого города. Что бы Вы изменили в Атырау в первую очередь?" Исходя из ответов, составлен ТОП-5 насущных проблем Атырау.- На многих улицах не хватает лежащих полицейских. На нашей улице его нет. И машины носятся на большой скорости. А ведь там дети, - пишет в комментариях житель города. - Весь ГАИ вытащил бы на улице и навёл бы порядок в дорожном движении. Надоело, ездим наугад, а не по правилам, - добавляет другой. - Заставил бы водителей соблюдать правила дорожного движения, правила парковки и избавился бы от бомбил на дорогах. Доходы от нарушений повышаются, - предлагает третий.- Малоимущим и многодетным семьям выдавала бы месячные запасы еды, еще что забыла, оплата в вузе для детей сирот и детей из многодетных семьи, - пишет неравнодушная жительница. - Повысила бы всевозможные пособия, пенсии, стипендии, материнский капитал, зарплаты простым рабочим, да так, чтобы это было ощутимо!!! Разработала разного рода соцпрограммы, - предлагает другая.Также актуальными для горожан остаются вопросы бесплатного питания в школах, нехватки детских площадок и детских центров, борьба с комарами и коррупцией, развитие культуры и спорта, строительство мусорного полигона и очистных сооружений, замена остановок, отсутствие бездомного приюта для животных и беспорядок в медицинских учреждениях города. Жители Атырау попросили местного акима открыть страницу в социальной сети, где с ним открыто могли бы общаться горожане.