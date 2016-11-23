Более 6 тысяч жителей села, проживающих в 1300 частных домах, и 59 коммунально-бытовых и социальных объектов в райцентре Иргызского района обеспечены бесперебойным газоснабжением. На торжественной сдаче в эксплуатацию долгожданного газопровода присутствовал аким Актюбинской области Бердибек САПАРБАЕВ. - В области действуют крупные промышленные, добывающие нефтегазовые компании, - сказал аким области. - Регион делает крупные вливания в бюджет страны. Население растет, тем самым увеличивается и потребность в энергоресурсах. Сегодня компания "КазТрансГаз" сдала еще ряд важных объектов, которые позволят полностью обеспечить голубым топливом такой крупный районный центр, как Ыргыз. Директор Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Аманжол ТАЖИГАЛИЕВ пообещал, что до 2030 года компания обеспечит газом все населенные пункты региона. В поселке голубое топливо первым было подключено в дом многодетной матери, обладателю «Алтын Алқа» Зауреш НАКЫПБЕКОВОЙ. Зауреш апа не скрывала свою радость. - Сегодня у нас очень знаменательное событие, - сказала многодетная мама и бабушка многочисленных внуков. - В канун таких замечательных праздников – Дня Первого Президента Казахстана и Дня независимости Республики в наш поселок подключили газ. Это означает, что наша страна движется в правильном направлении, Глава государства заботится о народе. Теперь днем и ночью у нас будет тепло. Особенно моим внукам и внучкам будет уютно. Спасибо за такой прекрасный подарок компании «КазТрансГаз».