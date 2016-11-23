Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz ДВД в своем иске к Сырымской районной больнице потребовало признать выданную медицинскую справку незаконной, водительское удостоверение - недействительным, а местному жителю сдать данное удостоверение. Согласно материалам дела, управление дорожной полиции выдало ответчику водительское удостоверение, который для его получения предоставил медицинскую справку, выданную больницей. Между тем, при проверке было выявлено, что этот гражданин с 2001 года состоит на «Д» учете в ГККП «Областной центр психического здоровья» с диагнозом «Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении». По закону, люди с таким диагнозом имеют ограничения на право управления транспортными средствами. Сырымский районный суд удовлетворил гражданский иск полицейских, поскольку выдача медицинской справки ответчику о годности к управлению транспортными средствами произведена в нарушение норм законодательства. Решение суда не вступило в законную силу.