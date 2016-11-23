Департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Актюбинской области завершил расследование фактов ценового сговора между ТОО "Рамазан" и ТОО "Актобе нан". Установлено, что крупнейшие производители хлеба без веских на то оснований увеличивали и поддерживали цену реализации самого главного продукта. - Увеличение цен на хлеб происходило несмотря на то, что финансовые показатели предприятий свидетельствовали о прибыльности деятельности по производству хлеба, убытки у предприятий складывались от других видов деятельности. Доводы предприятий о том, что на производство хлеба повлияло увеличение тарифов на коммунальные услуги в ходе расследования не подтвердились, - сообщает руководитель департамента Гульнур Масина. Материалы расследования переданы в суд. Производителя грозят многомиллионные штрафы: для ТОО «Рамазан» сумма штрафа составит более 11 млн тенге, для ТОО «Актобе нан» почти 4 млн тенге. Кроме того, антимонопольщики начали расследования в отношении производителя куриных яиц ТОО «Рамазан» по фактам неоднократного увеличения им цен на свой продукт. Также проверяют 16 субъектов розничной реализации сжиженного газа по факту установления ими согласованных цен.