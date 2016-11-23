Фото с сайта akorda.kz - Декларация 25-летия Независимости РК – документ, посвящённый очень важному историческому периоду. Все достижения и успехи за этот промежуток времени, в первую очередь, это плоды работы первого Президента – лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Вместе с тем, это результат единства народа, который всячески и всегда оказывает поддержку Президенту и является его опорой, поэтому рассмотрение данного исторического документа особо подчеркивает значимость юбилея независимости, – заявил на совместном заседании палат Парламента Нурлан Нигматулин. Текст самой декларации зачитал депутат Мажилиса Куаныш Султанов. В нём отмечаются все достижения Казахстана за годы независимости. Причём не только внутри страны, но и на международной арене. - Необходимо воздвигнуть в столице монумент "Тәуелсіз Қазақстан". Предлагаем отметить в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства первого Президента – лидера нации Нурсултана Назарбаева. Отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других объектов страны. Наша единая цель, сплотившись вокруг Елбасы, укреплять ценности Мәңгілік Ел, бережно сохранив и передать нашим потомкам самое дорогое, что у нас есть – суверенный и независимый Казахстан, – предложил депутат Куаныш Султанов.