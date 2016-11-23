ЧП произошло 19 ноября примерно в 5 часов утра в районе 1 участка на водоподъеме. Тогда из-за аварии без водоснабжения осталась почти половина города Атырау. Кроме того, пострадали и жильцы близлежащих домов, где произошла большая утечка воды. Владельцы более 10 домов по улицы Белинского из-за сильных морозов оказались заложниками плотного ледяного покрова. По словам местных жильцов, по дворам опасно передвигаться, есть шанс упасть и получить травму. А кто-то уже и падал. Во многих домов в результате аварии затопило подвалы, сейчас они стоят наполненные водой, которая также постепенно замерзает. При отоплении жилищ вода начинает испаряться и в домах стоит сырость. Оказалось, что в подобной ситуации люди уже оказывались. В прошлом году по этой же улице зимой прорвало пожарный гидрант. Ледяная корка покрыла все близлежащие дома. - Воды в наших домах не было два дня. Аварию устранили только 20 ноября. С момента разлива септики откачивали воду 15 раз, но все равно, она осталась и замерзла. Теперь придется собственноручно это все долбить ломом и посыпать песком, который тоже надо где-то найти, - жалуются жильцы. Напомним, что в паблик zello_atyrau социальной сети Instagram один из подписчиков прислал фото с просьбой помочь найти ответственного в проблеме. Оказалось, что после прорыва на главной городской магистрали в районе 1-го участка несколько близлежащих домов оказались затопленными. После резкого понижения температуры вся вода, заполнившая дворы жильцов, замерзла. - Мы позвонили в ЧС, в аварийную службу компании "Су Арнасы" и даже дежурному областного акимата. Нам сказали, что после устранения аварии воду будут откачивать Но дело в том, что вода при таком морозе превратилась в лед. Как быть, спрос от кого? Может поможете советом, куда обращаться-то? Во дворе ходить невозможно, - сетуют пострадавшие жильцы. По данному факту корреспондент "МГ" обратился к руководителю КГП "Атырау Су арнасы"Андрею ТАШЛЫКОВУ с официальным запросом, на который был получен следующий ответ: - В результате аварии была подтоплена территория у близлежащих жилых домов. Последствия были устранены согласно поданных заявок от жителей в Центральную диспетчерскую службу КГП «Атырау Су Арнасы». На деле же решение проблемы было предоставлено самим жильцам, которые продолжают обледенелых дворах и затопленными подвалами.