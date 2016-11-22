Фото с сайта rus.azattyq.org Сторона обвинения попросила суд приговорить Макса БОКАЕВА и Талгата АЯНА к восьми годам заключения каждого с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, обвинение просит запретить им в течение трех лет заниматься общественной деятельностью. - По статье «Нарушение порядка проведения митинга» прокуроры попросили суд обязать каждого из подсудимых выплатить штраф в размере 250 месячных расчетных показателей. Кроме того, обвинение настаивает на взыскании с Бокаева и Аяна процессуальных издержек в солидарном порядке, - рассказали в пресс-службе областного суда. Сами обвиняемые и их адвокаты пока не выступали в суде. По версии следствия и обвинения, атырауские гражданские активисты своими постами в социальной сети Facebook «возбуждали социальную и национальную рознь», призывали своих подписчиков выйти на несанкционированную акцию протеста и «нагнетали обстановку». Отметим, что Максу Бокаеву и Талгату Аяну власти инкриминируют сразу три статьи Уголовного Кодекса Республики Казахстан: «Разжигание розни», «Распространение заведомо ложной информации» и «Нарушение порядка проведения митинга». Судебный процесс над ними начался 12 октября текущего года и продолжается до сих пор. По этому же делу проходят еще 6 подозреваемых. Имена Бокаева и Аяна стали широко известны в стране после того, как в Атырау 24 апреля состоялся массовый митинг протеста против поправок в земельный кодекс. Митинг собрал, по подсчетам организаторов, несколько тысяч человек. Бокаев и Аян были в числе организаторов митинга. На фоне массовых демонстраций в Казахстане были приостановлены некоторые нормы Земельного кодекса, вызвавшие резонанс. Также была создана общественная комиссия по обсуждению «земельного вопроса».