Ученый Павел ПЕТРОА отметил, что данные монеты относятся к династии хорезмшахов Ануштегинидов Ала ад-Дин Текеша и Мухаммада ибн Текеша. Региональный археолог Андрей АСТАФЬЕВ выдал предварительное заключение. - Подобный клад на территории Мангистауской области найдет не в первый раз. Первый клад был обнаружен в 2014 году. Это и позволило ученому Павлу ПЕТРОВУ признать их синхронной с монетами хорезмшаха Мухаммада бин Текеша. Местом чеканки этих монет, вероятнее всего, может являться неоднократно упоминаемый в письменных источниках город Манкышлак. Золотые монеты могут принадлежать местному неизвестному правителю. Эти монеты свидетельствуют о суверенном политическом и экономическом статусе этого города в средневековую эпоху. Именно «поддельные» динары придают кладу статус уникального объекта историко-культурного наследия, - рассказал Андрей АСТАФЬЕВ. По экспертному заключению ученого Павла ПЕТРОВА, ни в одном музее мира нет такого комплекса монет, происходящих с одного места. Подобный комплекс ученый назвал национальным достоянием Казахстана. Археолог АСТАФЬЕВ впервые в Казахстане предпринял попытку реконструкции путей торговых сообщений и их обустройства, пролегавших через полуостров Мангышлак, на основе полевых исследований. - Изучение древних поселений, портов и торжищ Мангистау является главной составляющей обширной научной темы изучения северного ответвления Великого шелкового пути, позволившего соединить страны Азии и Восточной Европы. Эта тема крайне слабо изучена историками и археологами, - отметил Андрей АСТАФЬЕВ.