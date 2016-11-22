Иллюстративное фото из архива "МГ" В конце сентября в административный центр Айтекебийского района провели газовое отопление. Но не успели люди обрадоваться, как случилось то, чего никто не ожидал. В прошлую пятницу в райцентре ударили морозы, похолодало резко до минус двадцати пяти. Газопровод не выдержал первых холодов. - Глобальная проблема! Замерзаем мы! – рассказывает жительница с. Комсомол Наталья БЕРЬЯНОВА. – Больше ста домов остались без газа. Угля в поселке тоже ни грамма нет. Не успели обрадоваться. Газ ведь нам дали 19 сентября. Это надо видеть! Тут люди горелкой газовой трубы отогревают. У нас на весь Комсомол всего два или три слесаря. Никакой техники безопасности. Берут баллон пропан сами жители, отрезают болгаркой и отогревают газопровод. Это опасно, но куда деваться! Хорошо, сегодня немного ветер стих, потеплело. В отделе ЖКХ акимата Айтекебийского района рассказали, что и сами пока не знают, сколько точно домов на сегодня остались без газового отопления. По словам и.о. главного специалиста отдела Тлеухана ШАРАТАЕВА, новый газопровод акимат официально еще не принял на баланс. По данным ШАРАТАЕВА, 285 домов на сегодня подключены к газовому отоплению, еще к 455 домам подвели трубы. - Я разговаривал с акимом сельского округа, он сказал, что сейчас они занимаются разогревом газовой трубы. Сам лично я не видел, каким образом это делается. У нас в отделе всего три специалиста, мы просто физически не успеваем. Жильцы, которым уже возобновили подачу газа, говорят, что давления нет и тепла в домах так и нет, - прокомментировал ситуацию и.о. главного специалиста отдела ЖКХ акимата Айтекебийского района Тлеухан Шаратаев. Чиновник затрудняется ответить, когда проблему полностью устранят. В акимате опасаются, что с очередным похолоданием коммунальное ЧП, вероятно, снова повторится.