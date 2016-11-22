Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения, с начала ноября было зарегистрировано пять случаев обморожения конечностей. - Двое из пострадавших находятся в областной больнице. Остальные после получения необходимой медпомощи были отпущены домой, - отметили в облздраве. Стоит отметить, что чаще всего с обморожениями в больницу поступают люди из социально-уязвимых слоев населения.