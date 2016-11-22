На сегодняшний день в обменниках Уральска доллар можно купить по 339 тенге, а продать по 335 тенге. Сегодня, 22 ноября, утренняя торговая сессия на Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась на отметке 338,99 тенге за доллар. Стоит отметить, что еще вчера в обменных пунктах Уральска американскую валюту продавали по 342-344 тенге.