Анализ показал, что именно повар был носителем сальмонеллеза в кафе "Бургер стрит+", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" По словам руководителя городского управления по защите прав потребителей Мадениета ТАНАУОВА, 19 ноября всех отравившихся выписали из областной инфекционной больницы. - 28 госпитализированным был поставлен диагноз сальмонеллез. Из кафе нами были взяты 4 гамбургера, в которых наши специалисты обнаружили сальмонеллу. Подобные бактерии были обнаружены в соусе и на барной стойке в кафе, - отметил Мадениет ТАНАУОВ. - Кроме того, была отобрана кровь у всего персонала кафе, пока не все результаты готовы. Но уже ясно, что носителем бактерий оказался повар, который вообще не имел доступа к приготовлению пищи. Стоит отметить, что управление по защите прав предпринимателей сейчас проводит разъяснительную работу со всеми владельцами кафе быстрого питания. Однако, как рассказал Мадениет ТАНАУОВ, предприниматели неохотно ходят на такие семинары. - На днях у нас прошел семинар, куда мы пригласили 70 предпринимателей, которые содержат кафе с фаст-фудом, но пришли всего 30 человек. 24 ноября в 15.00 в нашем управлении вновь состоится встреча с владельцами кафе, - пояснил руководитель городского управления по защите прав потребителей. - Какое наказание грозит владельцу данного кафе, будет решать суд. Мы не имеем таких полномочий, чтобы оштрафовать его. К слову, в Уральске у владельца кафе "Бургер стрит+"есть еще два заведения быстрого питания. Напомним, 9 ноября в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми жалобами, которые рассказали, что ели бургеры в одном из кафе Уральска. Госпитализированы 26 человек, среди них беременная женщина и дети. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6-м микрорайоне. Полиция завела уголовное дело на хозяина заведения по статье 304 ч.1 УК РК. Посетители кафе намерены подать коллективный иск в суд на хозяина кафе, чтобы тот возместил им моральный ущерб.  