Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 22 ноября, прошел брифинг в департаменте государственных доходов по ЗКО. По словам руководителя управления внутренней безопасности ДГД по ЗКО Ракымжана КОЖАТАЙ, на сегодняшний день можно отметить снижение уровня коррупции, как в правоохранительных органах, так и в ДГД. - С начала нынешнего года в отношении сотрудников департамента, удалось сократить количество коррупционных досудебных расследований почти на 87%, - рассказывает Ракымжан КОЖАТАЙ. - В целом по республике за слабую антикоррупционную работу в органах госдоходов привлечены к ответственности 44 руководителя, в том числе четверо понижены в должности, ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей.Ракымжан КОЖАТАЙ В департаменте госдоходов сообщили, что с начала нынешнего года наказано свыше 3,5 тыс должностных лиц органов госдоходов по республике. Начиная с прошлого года, пресечены 25 фактов взятки работникам бывшей финполиции. На сегодня половина взяткодателей осуждены, к ним применены различные меры наказания. К слову, за последние два года взяткодатели пытались подкупить сотрудников ОГД на общую сумму свыше 77 млн тенге, добавил Ракымжан КОЖАТАЙ. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА