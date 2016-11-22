Житель Атырау Ерлан КУМИСКАЛИЕВ поделился со своими подписчиками в сети Facebook сразу двумя историями со счастливым концом. В первой, мужчина, решив подвезти замерзающую женщину, неожиданно для всех помог найти ее родных и близких. - Выехав по делам из дому, я увидел вдоль дороги женщину, на которой были легкий свитер, косынка из синтетики и калоши. Это было около 10 часов утра. Градусник в машине показывал - 19. Развернувшись, посадили ее в машину. Адреса она не смогла назвать. Очень сильно замерзла. Данная история закончилась хэппи эндом и слезами от благодарных родных, - делится с читателями автор поста. Как рассказал Ерлан КУМИСКАЛИЕВ корреспонденту портала "Мой ГОРОД", оказалось, что женщина страдает частичной потерей памяти, она очень долго не могла вспомнить своего имени, но лестно отзывалась о своих родственниках, у которых она живет. В город она шла, якобы, к братишке, но точного адреса также не знала. Добрый водитель сначала обратился за помощью в акимат Аксайского сельского округа в надежде, что поиски родственников женщины пойдут быстрее. После чего автолюбитель привез свою попутчицу в отдел полиции микрорайона Алмагуль, где уже полицейские занялись поиском родных пропавшей. - Я не могу поверить, но эта женщина прошла в двадцатиградусный мороз пешком без верхней одежды почти 3 километра, - удивленно рассказывает Ерлан КУМИСКАЛИЕВ.Фото пользователя Ерлана Кумискалиева из Facebook После слаженной работы полицейских выяснилось, что потерявшаяся проживает в поселке Акжар, у родной сестры. Родственники уже объявили тетю в розыск и все это время искали ее, останавливая проходящие автобусы и прочесывая местность вдоль дороги, ведущей в город. Второго попутчика автолюбитель подобрал тоже с обочины трассы. Как рассказал водителю пенсионер, житель Аксайского сельского округа, он вышел рано утром в город. за пенсией. Живет мужчина за селом Бесикти. Время его пути по двадцатиградусному морозу составило 2,5 часа. По словам Ерлана КУМИСКАЛИЕВА ни один человек не остановился и не предложил помощь пожилому мужчине. - Мужчина рассказал, что автобус его не взял, так как не было денег за проезд. Он весь замерз, еле шевелил губами, его лицо и руки были очень красными, на него было очень жалко смотреть. Ребята, что с нами? Кто мы после всего этого? Неужели сами в один миг не можем лишиться рассудка? Неужели мы всегда будем молодыми и никогда не состаримся? Вокруг много страждущих, только остановитесь и оглянитесь! - призывает добрый водитель.Фото пользователя Ерлана Кумискалиева из Facebook С наступлением холодов в социальных сетях все больше появляется постов с призывом бесплатно подвозить женщин с детьми, школьников, замерзающих на дороге, стариков и инвалидов, абсолютно всех, кто в нуждается в помощи. - Человеки, где мы повернули не туда ??? Я сегодня развозил детей с остановки "Абая", напротив ТШО, таксист, при мне просил 1000 тенге до остановки "Стройконтора" у женщины с ребенком. Да что с нами стало? Где наш "адамгершилик", которым славился казахский народ. Не понтуюсь, просто реально жалко малышню, которую, наши масломеры не пускают в автобусы. Давайте будем человечнее, - призывает возмущенный пользователь.