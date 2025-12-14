Более 16,5% всех гостей иностранцы.

По данным Qazstat, с января по сентябрь 2025 года курорты Казахстана посетили 3,8 миллиона человек — на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Иностранцы составили 16,5% всех гостей.

Самым популярным курортом стал Алматинский горный кластер — его посетили 2,2 миллиона человек. На втором месте — Щучинско-Боровская зона с 373,1 тысячи гостей. Третье место заняла Мангистауская курортная зона — 308,8 тысячи человек.



В пятёрку также вошли:

Балхашская туристская зона — 169,2 тысячи посетителей

Алакольская курортная зона (Жетісу) — 147,1 тысячи гостей

За этот период услуги в гостиницах и других местах размещения принесло 154,7 миллиарда тенге. В курортных зонах Казахстана всего 1 876 мест размещения.



