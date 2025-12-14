В некоторых районах отключилась электроэнергия, на дорогах не работают светофоры, а коммунальщики работают в усиленном режиме.

Ещё вчера, 13 декабря, в Уральске была слякоть, шёл снег с дождем. А ночью температура воздуха значительно понизилась, всё замёрзло.

По данным филиала РГП «Казгидромет», 14 декабря на территории Западно-Казахстанской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Отмечаются гололёд, метель, сильный снег, тумаа. Порывы ветра местами достигают 23-28 метров в секунду. В связи с этим на автодорогах образовался гололёд, ухудшилась видимость, а также закрыты отдельные участки дорог из-за метели.

По данным «КазАвтоЖол», в Западно-Казахстанской области в связи с метелью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на некоторых участках дорог.

с 13 декабря с 20:00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке дороги Казталовка-Жанибек-граница РФ (км 0-158) от посёлка Казталовка до посёлка Жанибек;

с 13 декабря с 22:10 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Онеге-Бисен-Сайхин (км 1-103), от посёлка Онеге до посёлка Сайхин;

с 14 декабря с 4:00 введено ограничение на автодороге Уральск-Таскала-граница РФ (км 4-104), участок от Уральска до границы РФ;

с 14 декабря с 8:30 введено ограничение на автодороге Актобе-Атырау-гр.РФ (км 189-375), на участке от посёлка Чапаево до Атрырауской области;

с 14 декабря с 11:30 введено ограничение на автодороге Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр РФ (км 0-201), участок от посёлка Чапаево до посёлка Казталовка.

В Уральске жители жалуются на частые отключения электроэнергии. На дорогах плохая видимость, а в некоторых местах не работают светофоры.

Коммунальщики работают в усиленном режиме. В акимате Уральска сообщили, сегодня, 14 декабря, в дневную смену силами ТОО «Жайык Таза кала» на территории города осуществляется очистка улиц, вывоз снега и обеспечение безопасности дорожного движения.

В настоящее время:

• на улицах города задействовано 111 единиц специальной техники;

• к работам привлечено 355 человек;

• 1 200 м³ снега вывозился на специализированный полигон.

Работы ведутся на городских магистралях, в общественных пространствах, на остановках и вблизи социально значимых объектов. Очистка снега продолжается с учётом погодных условий.