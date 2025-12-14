Также по сравнению с 2024 годом увеличилось и число операций от прижизненных доноров.

В Министерстве здравоохранения под руководством Акмарал Альназаровой Республиканский центр по координации трансплантации рассказал о заметном росте органного донорства в стране.

— Количество трансплантаций от посмертных доноров выросло в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом, а число актуальных доноров за 10 месяцев 2025 года почти удвоилось — с 6 до 16. Количество заявлений граждан на сайте eGov.kz увеличилось на 27%, при этом число согласий — на 63%, — сообщил руководитель центра Айдар Ситказинов.

По сравнению с 2024 годом увеличилось и число операций от прижизненных доноров. Рост пересадок органов связан в том числе с расширением инфраструктуры: теперь в стране работают 11 центров трансплантации вместо 7 годом ранее.

Сейчас пересадку органов ждут 4521 казахстанец. Число смертей среди пациентов из листа ожидания снизилось на 4,6%.

Наибольшую активность донорские организации показали в Алматы, Астане, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях.

В системе продолжаются обновления: изменены несколько профильных приказов, идет обучение врачей в Казахстане и за рубежом, расширяется сотрудничество с Испанией, Турцией и Беларусью.

По итогам совещания Акмарал Альназарова поручила усилить мониторинг развития трансплантации в отдельных регионах, обеспечить быструю транспортировку органов, внедрить цифровые решения и активнее информировать население о важности посмертного донорства.