В связи с непогодой закрыли трассы.

В ночь на 14 декабря на Атыраускую область обрушился мощный циклон. Погода резко ухудшилась: порывы ветра превышают 25 метров в секунду, идёт метель, на дорогах образуется гололёд, что делает передвижение опасным.

Из-за непогоды 14 декабря 2025 года временно закрыто движение грузового, общественного и другого транспорта на некоторых республиканских трассах:

Атырау – Уральск;

Атырау – Актобе;

Атырау – Доссор – Бейнеу.

Полиция Атырауской области просит водителей отказаться от дальних поездок, соблюдать правила дорожного движения и с пониманием отнестись к ограничениям до улучшения погоды.

Спасатели рекомендуют жителям по возможности оставаться дома, плотно закрыть окна и двери, убрать вещи с балконов и из дворов. Не стоит находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами и другими слабо закреплёнными конструкциями. Автомобили лучше не оставлять под деревьями и возле опор освещения.

Для устранения последствий сильного ветра в области работают более 25 аварийных и восстановительных бригад компании «Атырау Жарык».

В регионе действует оперативный штаб под руководством акима области. Все службы и районные подразделения переведены на усиленный режим, ситуация находится под круглосуточным контролем.