Производство рыбы в Казахстане выросло на 13%.

В Казахстане за январь–октябрь 2025 года выпустили 36,2 тысяч тонн свежей, охлаждённой и мороженой рыбы, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает energyprom.kz.

Выпуск консервированной рыбы и икры также увеличился — на 20,2%, до 12,3 тысяч тонн. Производство ракообразных и моллюсков выросло с 2 до 4 тонн.

Больше всего свежей и мороженой рыбы произвели в Восточно-Казахстанской области — 9,1 тысяч тонн. Далее идут Атырауская, Кызылординская, Туркестанская и Алматинская области. По выпуску рыбы в консервах лидируют Туркестанская, ЗКО и ВКО. Ракообразных и моллюсков производили только в Атырауской и Павлодарской областях.

За январь–сентябрь доля местных компаний в обеспечении спроса на переработанную рыбную продукцию составила 49,6% — небольшой рост по сравнению с прошлым годом. Производство за этот период увеличилось до 44,5 тысяч тонн, импорт — до 45,2 тысяч тонн.

На внутреннем рынке реализовали 77 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Среднее потребление рыбной продукции населением составило 3,5 кг на человека за квартал.

Больше всего рыбы едят в Северо-Казахстанской области — 5,7 кг на человека. Меньше всего — в Шымкенте, где этот показатель составил всего 1,1 кг.

Расходы домохозяйств на рыбу во втором квартале выросли до 20,3 тысяч тенге, что на 8,4% больше прошлогоднего. Больше всех на рыбу тратят жители Атырауской области — 30,2 тысяч тенге.

Цены на рыбу и морепродукты в октябре выросли на 2,5% за месяц и на 16,3% за год. Сильнее всего подорожание наблюдалось в Кызылординской области — +13,9%, а самый низкий рост — в Павлодарской и Жамбылской областях (+0,4%). В Шымкенте цены не изменились.