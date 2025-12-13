Также ожидаются туман, метель, гололёд и облачность.

По данным РГП «Казгидромет», 14 декабря на территории ЗКО ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. Н западе, севере, востоке области туман. Днём температура воздуха составит -5..-10 градусов, такая же температура ожидается и ночью. Порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду.

В Атырауской области синоптики обещают снег, метель, гололед, на севере области сильный снег. На западе, севере, востоке области туман. Температура воздуха и днём, и ночью будет -4..-9 градусов. Порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской области обещают на юге, востоке области туман. Ожидается метель и гололед. На западе, севере области сильный снег. Температура воздуха опустится до -5..-10 градусов. Скорость ветра 23-28 метров в секунду.

В Мангыстауской области пройдет снег с дождём. На западе, севере, востоке области туман. Днём -3..+2 градуса, ночью -2..-7 градусов. Временами порывы ветра 23-28 метров в секунду.