В Атырау перехватили крупную партию краснокнижной рыбы

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" в спальном микрорайоне Нурсая сотрудники областного департамента полиции обратили внимание на минивэн Toyota Ipsum, манера движения которого показалась патрульным подозрительной. Инспекторы приняли решение остановить иномарку для стандартной проверки документов и осмотра, сообщает Polisia.kz.

- При досмотре салона и багажного отделения автомобиля оперативники обнаружили внушительный груз - 277,4 килограмма рыбы осетровых пород, за незаконный оборот которых предусмотрена суровая уголовная ответственность. Подозреваемые, находившиеся в салоне автомобиля, были задержаны на месте и водворены в изолятор временного содержания, - пояснили в ведомстве.

В настоящее время следственные органы ведут досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия.

Согласно статье 201 УПК РК, детали расследования в интересах следствия пока не разглашаются. Вместе с тем полиция напоминает о презумпции невиновности: в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый подозреваемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.