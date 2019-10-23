В Атырау переселят жильцов шести аварийных общежитий

Об этом рассказал глава региона Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы жителей в чат-канале «Акимат Атырауской области» в приложении Telegram, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Как сообщил аким области, на сегодня в областном центре переселению подлежат жильцы 12 аварийных общежитий. Для этого в Атырау ведется строительство 6 домов на 240 квартир. – До конца года в эксплуатацию будут сданы 3 многоэтажных жилых дома в микрорайоне Береке, что позволит переселить жильцов 6-7 аварийных общежитий. Мы планировали закончить строительство всех 6 домов в этом году, но, к сожалени