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Социум

В Атырау переселят жильцов шести аварийных общежитий

Об этом рассказал глава региона Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы жителей в чат-канале «Акимат Атырауской области» в приложении Telegram, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Как сообщил аким области, на сегодня в областном центре переселению подлежат жильцы 12 аварийных общежитий. Для этого в Атырау ведется строительство 6 домов на 240 квартир. – До конца года в эксплуатацию будут сданы 3 многоэтажных жилых дома в микрорайоне Береке, что позволит переселить жильцов 6-7 аварийных общежитий. Мы планировали закончить строительство всех 6 домов в этом году, но, к сожалени
Дана Рахметова
В Атырау переселят жильцов шести аварийных общежитий
Об этом рассказал глава региона Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы жителей в чат-канале «Акимат Атырауской области» в приложении Telegram, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
Как сообщил аким области, на сегодня в областном центре переселению подлежат жильцы 12 аварийных общежитий. Для этого в Атырау ведется строительство 6 домов на 240 квартир. – До конца года в эксплуатацию будут сданы 3 многоэтажных жилых дома в микрорайоне Береке, что позволит переселить жильцов 6-7 аварийных общежитий. Мы планировали закончить строительство всех 6 домов в этом году, но, к сожалению, по словам подрядчиков, это не представляется возможным в силу определенных причин. Жильцы каких общежитий будут переселены, станет известно в скором времени. Остальные – в течение первого полугодия следующего года, - сообщил Нурлан Ногаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
стройка жилье общежитие

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